Za neoprávnené nakladanie s odpadom hrozí 60-ročnému mužovi väzenie

Trenčín 11. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na obvineného 60-ročného muža z obce Veľké Bierovce v Trenčianskom okrese. Zamestnancom nariadil uložiť v areáli spoločnosti stavebný odpad v rozpore so zákonom. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



"Muž je obvinený zo spáchania prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi, ktorého sa dopustil ako správca areálu spoločnosti v Trenčíne. Obvinený vtedajším zamestnancom nariadil v rozpore so zákonom uložiť do apríla 2022 v areáli spoločnosti rôzny stavebný odpad," uviedla Hrabovská.



V areáli bolo spolu uložených 989 kubických metrov odpadu (betón, tehly, škridle, obkladový materiál a keramika, zemina a kamenivo, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií), ako aj ďalší nebezpečný odpad. Zamestnanci ponechali tento odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom a svojím konaním vytvorili trojmetrovú navážku s rozmermi 27 krát 10 metrov. Podľa znaleckého posudku náklady na odstránenie tohto odpadu budú vo výške viac ako 230.000 eur.



"Kto čo aj z nedbanlivosti nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky," pripomenula Hrabovská.