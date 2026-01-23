< sekcia Regióny
Za nominovaných na Bystrického anjela sa hlasuje do 1. februára
Ceny Bystrický anjel udelia v štyroch kategóriách.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. januára (TASR) - V Banskej Bystrici ocenia osobnosti a organizácie, ktoré svojím pôsobením výrazne prispievajú k pomoci druhým. Nominácie na ocenenia Bystrický anjel 2026 verejnosť podávala počas vlaňajšieho decembra, teraz možno za svojho „anjela“ hlasovať buď formou vyplnenia elektronického formulára na webe alebo cez sms do 1. februára. TASR o tom informovala Andrea Šulajová z banskobystrickej Nadácie Eriky Karovej, ktorá oceňovanie organizuje.
Ceny Bystrický anjel udelia v štyroch kategóriách: cena za podporu detí a ich budúcnosti, anjel starostlivosti o seniorov, podpora komunity a anjelský charitatívny projekt. Nominovaní sú jednotlivci a organizácie, ktoré vykonávajú charitatívnu činnosť alebo poskytujú pomoc nad rámec svojej oficiálnej činnosti. Cieľom je podporiť a motivovať ďalšie iniciatívy v oblasti pomoci a podpory komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji a zvýšiť povedomie o dôležitosti charitatívnej a dobrovoľníckej práce v spoločnosti.
Vyhlásenie výsledkov ankety a udeľovanie ocenení Bystrický anjel 2026 je naplánované počas galavečera 12. februára v Robotníckom dome v Banskej Bystrici.
