Za nového riaditeľa zoo odporučila výberová komisia M. Dobšoviča

Bratislava 19. apríla (TASR) - Za nového riaditeľa bratislavskej zoologickej záhrady odporučila výberová komisia Mateja Dobšoviča. Aktuálne pôsobí na ministerstve životného prostredia ako riaditeľ odboru riadenia národných parkov. Predtým šéfoval Mestským lesom v Bratislave. Vyplýva to zo zverejnených dokumentov dostupných na webe hlavného mesta.



Ak sa s výberom stotožní bratislavský primátor Matúš Vallo a Dobšoviča navrhne do funkcie, rozhodovať o tom budú bratislavskí mestskí poslanci.



"Je potrebné zvýšiť atraktivitu pri obmedzených zdrojoch a rozseknúť začarovaný kruh postupného úpadku, nízkej návštevnosti a nízkych príjmov zo vstupného," uviedol vo svojej prezentácii rozvojového plánu záhrady Dobšovič. Bratislavská zoo má podľa neho obrovský investičný dlh a nemá koncepciu rozvoja.



Verejnosť sa podľa neho sťažuje na priestor pre medveďa, malé voliéry, veľa "hluchého" priestoru, veľké vzdialenosti a prevýšenia, neprepojenosť vrchných častí areálu, hluk pre diaľnicu, málo zvierat či na zlú údržbu.



Dobšovič chce zlepšiť vnútornú mobilitu, dostupnosť tichých častí areálu. Rovnako aj spríjemniť návštevníkom pobyt v zoo, aby v nej mali čistejší a príjemnejší verejný priestor. Navrhuje tiež viaceré zážitkové programy, ako napríklad denné kŕmenie zvierat, kontaktnú zoo či "sysľovisko". Riešiť chce aj parkovanie. Zamerať sa plánuje aj na stav chodníkov, zábradlí, úpravu pavilónu primátov či na projekt Karpatského lesa.



O štyri roky podľa neho môže zoo v hlavnom meste dosiahnuť vyššiu návštevnosť, väčší priestor na investície z vlastných zdrojov, lepšie hodnotenie verejnosti a lepšie podmienky pre viaceré druhy.



Riaditeľkou bratislavskej zoo, ktorá je mestskou príspevkovou organizáciou, je do konca apríla Júlia Hanuliaková. Vo funkcii končí na vlastnú žiadosť. Odôvodnila to pretrvávajúcimi neopodstatnenými útokmi.



Do výberového konania na nového šéfa záhrady prišlo 12 prihlášok. Na rozhovory s personálnymi poradkyňami boli pozvaní traja uchádzači, ktorí po preštudovaní životopisov a motivačných listov podľa výberovej komisie spĺňali požiadavky a zároveň očakávania mesta.