Novým šéfom OLO by mal byť Sokáč, zmeny čakajú aj dozornú radu

Bratislava 24. marca (TASR) – Novým šéfom strategickej bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) by sa mal stať Ivan Sokáč. Do funkcie ho primátorovi navrhla výberová komisia. Konečné slovo budú mať mestskí poslanci, ktorí by mali vo štvrtok (25. 3.) rozhodnúť o jeho vymenovaní na post riaditeľa.



Sokáč by mal prebrať vedenie OLO po Martinovi Maslákovi, ktorý šéfoval podniku od leta 2019, avšak k 11. februáru sa vzdal výkonu tejto funkcie. Hlavné mesto rozhodnutie Masláka nezdôvodnilo, na jeho miesto ešte vo februári vyhlásilo výberové konanie.



Do výberového konania na pozíciu šéfa OLO bolo doručených 35 kompletných prihlášok. Na neverejné a verejné vypočutie boli pozvaní šiesti uchádzači, a to Iveta Lacová, Juraj Schwarz, Ivan Sokáč, Peter Šimurka, Anna Vargová a Ivan Vaško. "Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Ivana Sokáča na pozíciu predsedu predstavenstva OLO," píše sa v materiáli, o ktorom by malo vo štvrtok rokovať bratislavské mestské zastupiteľstvo. Sokáč má doterajšie pracovné skúsenosti v oblasti financií, stratégie, poradenstva a riadenia. Má pracovné i akademické skúsenosti z Londýna, Bruselu, Rotterdamu, Filadelfie i Bratislavy. Od roku 2017 až doteraz pôsobí v spoločnosti AZC Group.



Výberová komisia zároveň primátorovi, ako aj budúcemu novému predsedovi predstavenstva OLO odporúča možnú spoluprácu s uchádzačom na druhom mieste, ktorým bol Juraj Schwarz, na novovytvorenej pozícii prevádzkového riaditeľa OLO. Tá má byť priamo podriadená predstavenstvu spoločnosti, avšak iba v prípade, že osoba a profesionálne skúsenosti Schwarza nevykážu problémy integrity pri dodatočnej kontrole.



Mestskí poslanci by sa vo štvrtok mali zaoberať aj návrhom, aby sa mestská poslankyňa a bývalá bratislavská viceprimátorka Lucia Štasselová stala členkou dozornej rady OLO. Doterajšia členka i predsedníčka dozornej rady - mestská poslankyňa Lenka Antalová Plavuchová, ktorá sa stala novou viceprimátorkou Bratislavy, sa totiž vzdá svojej funkcie v rade. Preto je potrebné zvoliť nového člena.