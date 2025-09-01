< sekcia Regióny
Za obľúbený Strom roka môžu hlasovať aj žiaci
V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 30. septembra.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. septembra (TASR) - Materské, základné a stredné školy zo Slovenska majú od pondelka možnosť zapojiť sa so žiakmi do hlasovania za 12 obľúbených stromov, ktoré súťažia vo finále ankety Strom roka 2025. Hlasy a kreatívne aktivity na tému Strom je náš domov im môžu pomôcť získať výsadbový materiál pre svoju školu. TASR o tom informovala banskobystrická Nadácia Ekopolis.
Už viac ako päť rokov má sprievodná súťaž v ankete Strom roka za cieľ upriamiť pozornosť mladej generácie na životné prostredie, najmä na dôležitosť ochrany a starostlivosti o stromy.
„Každoročne sa do súťaže zapájajú desiatky škôl, ktoré hlasujú za obľúbené stromy a vďaka zanieteným pedagógom žiaci spoznávajú stromy vo svojom okolí a učia sa o nich hravou, kreatívnou formou. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako si budovať vzťah k prírode. Navyše, môžu pre seba a školu získať nielen pekné darčeky, ale i výsadbový materiál, ktorý skrášli ich školské záhrady,“ konštatovala manažérka ankety Strom roka Martina Hromadová.
Hlasovanie je otvorené pre všetky typy škôl od 1. do 30. septembra a súťaží sa v dvoch kategóriách. Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré sú dostupné na stiahnutie na stránke nadácie. Každý žiak má jeden hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek finalistu. Vyplnené lístky treba zaslať do nadácie najneskôr do 1. októbra.
„V druhej kategórii nás vždy prekvapia aktivity najmä menších škôl, ktoré v bohatej konkurencii nemajú šancu vyhrať len s hlasmi. Práve preto sme otvorili priestor fantázii, tento rok nás poteší spracovanie témy Strom je náš domov,“ doplnila Hromadová.
V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 30. septembra.
Už viac ako päť rokov má sprievodná súťaž v ankete Strom roka za cieľ upriamiť pozornosť mladej generácie na životné prostredie, najmä na dôležitosť ochrany a starostlivosti o stromy.
„Každoročne sa do súťaže zapájajú desiatky škôl, ktoré hlasujú za obľúbené stromy a vďaka zanieteným pedagógom žiaci spoznávajú stromy vo svojom okolí a učia sa o nich hravou, kreatívnou formou. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako si budovať vzťah k prírode. Navyše, môžu pre seba a školu získať nielen pekné darčeky, ale i výsadbový materiál, ktorý skrášli ich školské záhrady,“ konštatovala manažérka ankety Strom roka Martina Hromadová.
Hlasovanie je otvorené pre všetky typy škôl od 1. do 30. septembra a súťaží sa v dvoch kategóriách. Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré sú dostupné na stiahnutie na stránke nadácie. Každý žiak má jeden hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek finalistu. Vyplnené lístky treba zaslať do nadácie najneskôr do 1. októbra.
„V druhej kategórii nás vždy prekvapia aktivity najmä menších škôl, ktoré v bohatej konkurencii nemajú šancu vyhrať len s hlasmi. Práve preto sme otvorili priestor fantázii, tento rok nás poteší spracovanie témy Strom je náš domov,“ doplnila Hromadová.
V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 30. septembra.