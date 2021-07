M. Jurčová: Za ocenením ministerky je projekt Tajomstvo vzorov

Vranov nad Topľou 7. júla (TASR) – Za Cenou ministerky kultúry SR za rok 2020, ktorú v kategórii kultúrno-osvetového zariadenia v utorok 6. júla získalo Hornozemplínske osvetové stredisko (HZOS) vo Vranove nad Topľou, je projekt Tajomstvo vzorov. Myslí si to riaditeľka kultúrnej inštitúcie Martina Jurčová. Ako tiež uviedla pre TASR, ocenenou je zároveň "tvrdá práca kolegov".



"Je to projekt, ktorý má zmapovať vizuálny potenciál, ktorý nám zanechali naši starí rodičia," uviedla o Tajomstve vzorov. HZOS už viac ako rok zozbierava rôzne artefakty života obyvateľov Vranovského okresu a tradičné vzory nachádzajúce sa na blúzkach, košeliach, obrusoch či prikrývkach prekresľuje špeciálnou vektorovou technikou, ktorá umožní ich následné použitie v akomkoľvek formáte vo veľmi kvalitnom grafickom rozlíšení. Ako Jurčová ozrejmila, táto technika umožňuje "odhaľovať tajomstvá" horného Zemplína, ktoré sú vo výšivkách ukryté. "Tam sú rôzne výpovede našich starých rodičov, tam je vidieť rodové zatriedenie, tam je vidieť vierovyznanie, tam sú vidieť prírodné podmienky, v ktorých starí rodičia žili, ich šikovnosť," povedala.



HZOS dosiaľ vektorovou technikou zmapovalo ľudové ornamenty šiestich obcí. Po spracovaní obce Zlatník dostane materiál nazbieraný v obciach pod východným úpätím Slanských vrchov podobu prvého uceleného katalógu rozsiahlej digitálnej databázy ľudových vzorov, ktorú by HZOS rado zrealizovalo.



Cena ministerky kultúry pre jednotlivcov i inštitúcie a kolektívy je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok, alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Natália Milanová (OĽANO) ňou za rok 2020 v utorok ocenila spolu šesť jednotlivcov a tri inštitúcie. Za inštitúcie ju okrem HZOS získali aj Krajská knižnica v Žiline a Stredoslovenská galéria.