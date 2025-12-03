Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEPOUČITEĽNÝ KRIMINÁLNIK: Mužovi hrozí až osemročné väzenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Obvinený mal od mája do novembra kradnúť v ôsmich prevádzkach v mestách Trenčín a Dubnica nad Váhom.

Autor TASR
Trenčín 3. decembra (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 36-ročného muža z pokračujúceho zločinu krádeže. Obvinený sa dopustil opakovaných krádeží v maloobchodných prevádzkach. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Obvinený mal od mája do novembra kradnúť v ôsmich prevádzkach v mestách Trenčín a Dubnica nad Váhom. Zameriaval sa predovšetkým na drahší drogistický tovar (zubné kefky, šampóny, parfumy, náhradné čepele na holenie a pod.), ale odcudzil aj väčšie množstvo čokolád, kávu, pracie prostriedky či rôzne nápoje.

Tovar si vkladal do ruksaku, prípadne ho ukryl pod oblečenie a následne prešiel cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Viacerým obchodným spoločnostiam spôsobil škodu presahujúcu 850 eur. Odcudzené veci mal následne predávať, aby získal financie na vlastnú potrebu.

„V registri trestov má obvinený už 17 záznamov a za podobnú trestnú činnosť bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch už právoplatne odsúdený. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ doplnila hovorkyňa.

.

