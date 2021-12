Polícia:Za pád mosta v Spišskej Novej Vsi môže chyba pri jeho výstavbe

Spišská Nová Ves 15. decembra (TASR) – Za pád mosta, ku ktorému došlo v júli minulého roka v Spišskej Novej Vsi, môže nedôslednosť pri jeho výstavbe. Uviedla to krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi trestné stíhanie v zmysle Trestného poriadku zastavil. "Dôvodom je, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ zdôvodnila.



Výsledky vyšetrovania podľa nej preukázali, že príčina pádu mosta bola v dôsledku nedodržania a hrubého porušenia technologickej disciplíny a pracovných postupov pri realizácii nosnej konštrukcie. Stavbári pochybili ešte v čase vybudovania v 70. – 80. rokoch minulého storočia. "V tomto prípade nebolo príčinou pádu zanedbanie starostlivosti o mostný objekt,“ dodala hovorkyňa.



Konštrukcia mosta ponad rieku Hornád sa zrútila vlani 31. júla nadránom. Na lávke pre peších sa v čase pádu nachádzala jedna osoba. Škodu, ktorá vznikla mestu Spišská Nová Ves, vyčíslili na takmer 30.000 eur. Ihneď po vzniku udalosti miesto dôkladne zadokumentovali a vo veci začalo trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.



V súčasnosti finalizujú inštaláciu nového mostného objektu. Predpokladané ukončenie stavebných prác je stanovené na druhú polovicu decembra. Náklady na realizáciu projektu sú vo výške viac ako 200.000 eur.



„Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v tomto úseku je zabezpečená zmenou dopravného značenia a úplným uzatvorením jazdného pruhu cez most v smere od Leteckej ulice, ale aj prejazdu vozidiel smerom z ulice Medza. Premávka je presmerovaná cez dva vedľajšie mosty, a to buď na východ alebo na západ. Pre peších je obchádzková trasa smerovaná cez mostný objekt, nachádzajúci sa cca 150 metrov na západ,“ dodala Ivanová s tým, že premávka v smere od centra mesta na sídlisko Mier je bez obmedzenia.