Za parkovanie na miestnych cestách sa bude v Považskej Bystrici platiť

Považská Bystrica 28. októbra (TASR) - Za parkovanie na považskobystrických sídliskách sa bude od januára platiť. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní na miestnych cestách na území mesta, ktoré minulý týždeň schválilo tamojšie mestské zastupiteľstvo.



Nové VZN vytvára na území mesta päť spoplatnených zón v lokalitách, kde platná právna úprava umožňuje riadne vyznačiť platené parkovacie miesta. Nie sú zriaďované v mestských častiach a lokalitách s individuálnou bytovou výstavbou, v ktorých nie sú vybudované parkoviská. Účinnosť VZN bude nastávať postupne počas roka 2025 súbežne s realizáciou zvislého a vodorovného dopravného značenia.



Súčasný systém parkovania a parkovacích kariet nerozlišuje štatút občana mesta (rezidenta) alebo abonenta, čím znevýhodňuje občanov a abonentom umožňuje bez obmedzenia parkovať na všetkých sídliskách, ako aj dnes spoplatnených parkoviskách. Každý rezident bez restov voči mestu môže získať parkovacie karty na maximálne tri automobily. Za prvé dve zaplatí zhodne po 30 eur ročne, za tretie 150 eur. Ročná parkovacia karta pre abonenta bude stáť 300 eur. Doba spoplatnenia bude nepretržite počas pracovných dní, víkendov i sviatkov.



"Parkovacia politika v každom meste vzbudila obrovské vášne, musela sa dopĺňať, meniť, vylepšovať. My sme už viac ako rok členmi Parkovacej asociácie Slovenska, kde sme získali všetky pozitívne aj negatívne skúsenosti a snažili sme sa ich zapracovať do nášho dokumentu. Pre Považskobystričanov, ktorí mali doteraz parkovaciu kartu, sa v podstate nič nemení. Zostáva v rovnakej cena 30 eur ako na prvé, tak aj na druhé auto, za tretie si už budú musieť priplatiť. Rovnako si priplatia aj ľudia, ktorí v našom meste nebývajú," vysvetlil primátor Považskej Bystrice Karol Janas.