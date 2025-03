Za parkovanie pri Rooseveltovej nemocnici sa musí od marca platiť

Banská Bystrica 3. marca (TASR) - V súvislosti s výstavbou novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici mesto ešte vlani zrekonštruovalo hlavné parkovisko na Námestí Ludvíka Svobodu. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti ho zaradili do zóny regulovaného, a teda spoplatneného parkovania. Za parkovanie na ňom i na okolitých parkovacích miestach pri nemocnici, ktoré sú v správe samosprávy, musia vodiči od 1. marca platiť. Pripomína to mesto i nemocnica na sociálnej sieti.



"Regulácia parkovania a spoplatnenie parkovacích plôch má zvýšiť bezpečnosť pri prejazde záchranných zložiek. Okrem toho má motivovať ľudí, ktorým to zdravotný stav umožňuje, aby využili na prepravu do nemocnice spoje mestskej hromadnej dopravy, prípadne odparkovali svoje vozidlá na niektorom z bezplatných parkovísk v meste," vysvetlila radnica.



Cenník je nastavený v dňoch od pondelka do nedele, v čase od 7.00 do 19.00 h, pričom za hodinu sa platí jedno euro a za celý deň dve eurá. Parkovné je možné uhradiť v hotovosti, bezkontaktnou platobnou kartou, platbou cez SMS parking alebo prostredníctvom mestskej webovej aplikácie datamesta.banskabystrica.sk.



Výstavba novej nemocnice má veľký vplyv na dopravu, a práve preto pripravili odborníci sériu opatrení vrátane vytlačenia dlhodobo stojacich automobilov z parkovísk v okolí nemocnice, ktoré majú pomôcť zvládnuť a zlepšiť dopravnú situáciu počas realizácie najväčšieho projektu v histórii mesta.



"Ostatné opatrenia, ktorých zavedenie je v réžii našej nemocnice, plánujeme realizovať s príchodom jarných mesiacov, keďže doterajšie poveternostné podmienky nám to neumožňujú. V zmysle už schváleného projektu pristúpime k vytvoreniu buspruhov, sfunkčneniu záchytných parkovísk v okolí veľkých nákupných centier na vstupoch do Banskej Bystrice. Po dohovore s kompetentnými zástupcami mesta a dopravcu už máme pripravenú zmenu grafikonu MHD, teda dlho očakávané zvýšenie frekvencie autobusov a trolejbusov. Všetky navrhované opatrenia tvoria jeden celok a sú vzájomne prepojené. Preto verím, že budú pridanou hodnotou nielen pre dopravný uzol nemocnice," konštatovala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



Nemocnica zároveň buduje vo svojom areáli i ďalšie dočasné odstavné miesta pre svojich zamestnancov. Po dostavbe novej nemocnice by malo byť priamo v areáli k dispozícii viac ako 1000 parkovacích miest. Zraniteľné osoby, pacienti s pohybovými ťažkosťami majú parkovanie v blízkosti nemocnice zabezpečené.