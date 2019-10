Za parkovanie v centre Partizánskeho budú po novom vodiči platiť

Partizánske 22. októbra (TASR) - Za parkovanie v centre Partizánskeho budú po novom vodiči od budúceho roka platiť. Nová parkovacia politika sa dotkne približne 1100 miest v tejto mestskej časti, do budúcna systém plánuje mesto rozšíriť i do svojich iných štvrtí. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzenom území mesta schválili na svojom rokovaní v utorok tamojší mestskí poslanci.



Primárnym cieľom navrhovaného VZN je zavedenie poriadku do parkovania vozidiel na parkovacích plochách vo vlastníctve mesta v centre. Systém bude predovšetkým zvýhodňovať obyvateľov mesta na úkor vozidiel a motoristov, ktorí do mesta prichádzajú za prácou či návštevou a zaberajú parkovacie miesta domácim obyvateľom.



V Partizánskom bude fungovať jedna parkovacia zóna, pričom v ďalšom období samospráva predpokladá postupný rozvoj regulovaného parkovania i do iných častí mesta. "Zavedením regulovaného parkovania pre rezidentov a návštevníkov sa zlepšia podmienky pre vozidlá obyvateľov v danej oblasti a z vygenerovaných budúcich príjmov sa predpokladá rozvoj budovania parkovacích miest," uviedla radnica v materiáli.



VZN nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Povinnosť úhrady formou SMS, cez aplikáciu alebo použitím jednorazovej parkovacej karty bude od 1. februára 2020, s platnosťou od tohto termínu bude radnica vydávať i rezidentské karty. Parkovací systém bude spravovať mesto.



Na projekte zavedenia regulovaného státia participovalo zastupiteľstvo v komisiách, k zámeru radnice sa vyjadrili i občania. Parkovacia politika v centre nie je prvým krokom radnice k regulácii odstavených vozidiel. Už pred časom vyznačila pred budovou mestského úradu viacero miest, kde je parkovanie časovo obmedzené.