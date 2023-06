V Domaniži vyzbierali tisícky kilogramov použitých plienok

Domaniža 29. júna (TASR) - V obci Domaniža v Považskobystrickom okrese vytriedili za prvých päť mesiacov tohto roka 3250 kilogramov použitých plienok. Obec je prvou na Slovensku, ktorá začala so separovaným zberom plienok. Informoval o tom starosta obce František Matušík.



Kým v januári sa v Domaniži vyzbieralo deväť vriec plienok s hmotnosťou 116 kilogramov, v máji to už bolo 53 vriec s celkovou hmotnosťou 863 kilogramov.



"Ak začnete s niečím novým, vždy sa nájde niekto, kto vás bude kritizovať. Pozitívne vnímame, že sa ozývali najmä tí, ktorí túto našu službu nechceli využívať, pretože už nemajú malé deti, seniorov, či zdravotne znevýhodnených členov rodiny," priblížil starosta s tým, že službu odkomunikovali najmä s tými, o ktorých vedeli, že by ju uvítali a využívali by ju.



Aj keď zákon zatiaľ takúto povinnosť pre samosprávy neprikazuje, starosta zber obhajuje. Vytrieďovanie tohto druhu odpadu má podľa neho viacero pozitív.



"Prvým je pomoc sociálne ohrozeným skupinám obyvateľov, ako sú rodiny s malými deťmi, zdravotne znevýhodnení obyvatelia, seniori. Vytrieďovanie im umožňuje znížiť si poplatok za odpad v rámci zavedeného motivačného systému v odpadovom hospodárstve. Ďalším pozitívom je, že obec získava dôležité informácie o skutočnom množstve tohto druhu odpadu v zmesovom komunálnom odpade, čo má veľký význam z pohľadu stratégie riadenia odpadového hospodárstva a hľadania optimálnych riešení na jeho likvidáciu, resp. spôsob znižovania jeho tvorby," zdôraznil Matušík.



Ako dodal, obyvatelia triediaci aj plienky, znižujú množstvo odpadu končiaceho na skládke. A keďže majú menej odpadu v odpadových nádobách, musí zazmluvnená zberná spoločnosť odpad odvážať menej často.



"Domácnosť dnes preto vieme preradiť do inej kategórie poplatkov, pričom ročne ušetrí aj 70 eur. Za ich zodpovedný prístup sú odmenení spravodlivejšími, nižšími poplatkami. A po vytriedení všetkých zložiek odpadov tak niektorým rodinám odvážame nádobu na zmesový komunálny odpad len raz za tri mesiace," uzavrel Matušík.