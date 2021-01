Za piatok a sobotu sa v Senici otestovalo zatiaľ asi 2300 ľudí

Senica 30. januára (TASR) – Viac ako 2300 ľudí sa od piatka (29. 1.) zatiaľ zúčastnilo skríningového testovania na nový koronavírus v Senici. Približne dve desiatky ľudí mali pozitívny výsledok testu. Informoval o tom TASR senický primátor Martin Džačovský.



Okres Senica na základe výsledkov prvého kola celoplošného skríningu si testovanie opakuje aj v týchto dňoch. V meste Senica sa testovanie začalo už v piatok. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Testovanie bude pokračovať minimálne do pondelka 1. februára.



"Senická samospráva aj v tomto prípade využila už osvedčený systém online registrácie cez stránku rezervaciasenica.sk, na ktorý si záujemcovia o testovanie veľmi rýchlo zvykli. Registráciu bolo možné vykonať aj telefonicky, túto službu zabezpečovalo mesto najmä pre starších občanov," uviedol pre TASR Džačovský.



Systém, ktorý ponúka na rezerváciu takmer 6000 termínov, je obsadený na viac ako 98 percent. Okrem týchto termínov na objednávku však jednotlivé odberné miesta dokážu priebežne vždy počas každej hodiny vybavovať približne desať ďalších neregistrovaných záujemcov.



Bez registrácie vybavuje občanov aj odberný tím na takzvanom trvalom mobilnom odbernom mieste na Hviezdoslavovej ulici v Dennom centre pre organizácie tretieho sektora.



Otestovaným príde výsledok testu formou esemesky alebo aj mailom, ak ho pri registrácii zadali. Na požiadanie vydávajú jednotlivé odberné miesta aj papierové potvrdenia o absolvovaní testu so zaznamenaným výsledkom. "Zatiaľ sa pohybujeme na úrovni 2337 otestovaných, z toho 23 malo pozitívny výsledok testu," informoval primátor.



V sobotu majú občania k dispozícii osem odberných miest. "K nim treba pripočítať trvalé mobilné odberné miesto na Hviezdoslavovej ulici. V nedeľu bude šesť miest plus MOM na Hviezdoslavovej ulici a v pondelok bude ešte počas celého dňa od 8.00 do 20.00 h testovať odberné miesto v centre voľného času," spresnila Moravcová.



Ako doplnila, od 1. februára bude v Senici fungovať aj ďalšie takzvané trvalé MOM v priestoroch zimného štadióna, ktoré bude prevádzkovať Poliklinika Senica.