Za podvod s ponukami práce hrozí 38-ročnému mužovi desaťročné väzenie

Trenčín 20. februára (TASR) - Krajský vyšetrovateľ z Trenčína obvinil z pokračujúceho zločinu podvodu a zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti 38-ročného muža z okresu Galanta. Podvodom získal viac ako 17.000 eur.







Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti, obvinený muž mal od marca do apríla roku 2018 prostredníctvom internetu ponúkať sprostredkovanie práce v Rakúsku pre neexistujúcu rakúsku spoločnosť. Za služby spojené so sprostredkovaním požadoval registračné a iné poplatky, dohodnutú prácu poškodeným osobám nezabezpečil a peniaze im nevrátil. Počet poškodených osôb mohol dosiahnuť niekoľko stoviek.



„Krajský vyšetrovateľ spolu s policajtmi odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne zadržali obvineného muža v Seredi. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až do desať rokov. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby,“ informuje polícia.



Vyzýva tiež ďalších poškodených, ktorí reagovali na inzerát neexistujúcej rakúskej firmy, aby sa prihlásili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.