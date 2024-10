Za poplašnú správu na súdoch hrozí 43-ročnému mužovi osemročné väzenie

Žilina 25. októbra (TASR) - V súvislosti so štvrtkovým (24. 10.) telefonickým oznámením o uložení bomby na súdoch v Žilinskom a Trenčianskom kraji polícia zadržala 43-ročného muža. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na dva až osem rokov. TASR o tom informoval Peter Ondák z Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline.



"Dňa 24. októbra o 8.05 h prijala tiesňová linka 112 hovor, v ktorom volajúci uviedol, že by chcel nahlásiť bombu na súdoch v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Túto vetu trikrát zopakoval a následne hovor ukončil," priblížil Ondák.



Po prijatí oznámenia boli na uvedené miesta okamžite vyslané policajné zložky, ktoré objekty evakuovali a vykonali pyrotechnické prehliadky, všetky s negatívnym výsledkom. "Dôslednou operatívno-pátracou činnosťou príslušníkov okresného riaditeľstva PZ v Žiline bol v súvislosti s oznamom obmedzený na osobnej slobode 43-ročný muž. Ten policajtom vydal mobilné telefóny, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania," uviedol Ondák.



Doplnil, že polícia na prípade intenzívne pracuje a bližšie informácie poskytne, hneď ako to procesná situácia dovolí.