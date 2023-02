Za porušenie Bieleho kódexu hrozí lyžiarom vykázanie zo strediska

Donovaly 16. februára (TASR) – Za porušenie Bieleho kódexu v lyžiarskom stredisku na Donovaloch hrozí nedisciplinovaným lyžiarom i vykázanie zo strediska. Pre TASR to za Park Snow Donovaly uviedol Michal Krolák.



Pri zaistení bezpečnosti lyžiarov na zjazdovkách sa stredisko podľa Kroláka riadi zákonom o Horskej záchrannej službe a ďalšími predpismi. Stredisko prijalo aj pravidlá správania sa lyžiarov na trati známe ako Biely kódex, návštevníci ho nájdu pri každej pokladni či na webovej stránke strediska.



"Pokiaľ zistíme porušenie pravidiel správania sa, nasleduje upozornenie, respektíve vykázanie nedisciplinovaných lyžiarov a zablokovanie skipasu. Najčastejšie porušenia sú spojené s neprimeranou rýchlosťou a bezohľadnosťou," dodal Krolák.



Za prínosné by stredisko považovalo zriadenie stálej hliadky, ktorá by dohliadala na dodržiavanie pravidiel a bezpečnosť na zjazdovkách. "Bola by to pomoc, ale v súčasnosti nie je na to zákonná opora," skonštatoval Krolák. Ministerstvo vnútra SR pre TASR potvrdilo, že nateraz nad zriadením takzvanej lyžiarskej polície neuvažuje.



Záchranári v uplynulých týždňoch zaznamenali vysoký nárast úrazov na lyžiarskych svahoch, často išlo o zrážku lyžiarov. Došlo k nej aj 10. februára v stredisku Veľká Rača Oščadnica na Kysuciach. Následky nehody neprežil osemročný chlapec. Prípadom sa zaoberá polícia.