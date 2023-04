Za pozemky Popradu v priemyselnom parku budú investori platiť viac

Poprad 20. apríla (TASR) - Za pozemky vo vlastníctve mesta Poprad pod budovami v priemyselnom parku v Matejovciach budú musieť investori zaplatiť viac. Mestskí poslanci v Poprade totiž schválili na štvrtkom zastupiteľstve návrh na ich prenájom podľa stanoveného znaleckého posudku. Investori pritom mali v minulosti prísľub, že si budú môcť po skončení sa projektu výstavby priemyselného parku financovaného z nenávratného finančného príspevku (NFP) pozemky odkúpiť za jeden cent. Súčasná legislatíva však už toto podľa mesta neumožňuje a samospráva tak musí vychádzať z trhovej hodnoty. V pôvodnom návrhu pritom mesto chcelo pozemky nielen prenajímať ale aj predávať, s čím časť poslancov nesúhlasila. Napokon prešiel pozmeňujúci návrh skupiny poslancov z klubu Poprad na 1. mieste.



NFP na výkup pozemkov a výstavbu technickej infraštruktúry v priemyselnom parku získalo mesto v roku 2005. V súčasnosti je plne obsadený a pôsobí tam sedem investorov, ktorí vlastnia stavby postavené na mestských pozemkoch. Z predloženého materiálu vyplýva, že ich celková výmera je takmer 36.300 štvorcových metrov, prevažná časť je vo výlučnom vlastníctve mesta, zvyšok v podielovom. Doba viazanosti projektu na ktorý mesto získalo NFP, uplynula v marci a je teda potrebné zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Na dvoch stretnutiach minulý mesiac radnica investorov oboznámila s postupom a zároveň si dala vypracovať znalecký posudok. Z neho vyplýva, že hodnota predmetných pozemkov je viac ako 1,46 milióna eur, výšku nájmu znalec stanovil približne na 117.000 eur ročne.



Vedúca odboru správy majetku Oľga Netočná objasnila, že pre legislatívne zmeny nie je možné pozemky investorom zo zákona predať za symbolický jeden cent, pretože by to bolo považované za neoprávnenú štátnu pomoc. "Nemôžu však ostať v parku bez ničoho, pretože by sa bezdôvodne obohacovali na našom majetku a museli by sme sa obrátiť na súd," upozornila Netočná.



Daniel Durkaj, výkonný riaditeľ firmy LPH, ktorý zastupuje dotknutých investorov, v diskusii uviedol, že na základe ich právnych analýz sú niektoré body otvorené a nie celkom jasné. "Bola by škoda, keby sme nejakým unáhleným rozhodnutím museli následne riešiť nezhody. Kým nie je jasné, či retrospektíva platí alebo nie, žiadame o vecnú dohodu medzi nami a mestom. Nejde o malé sumy a každý jeden z nás od roku 2006 investoval do týchto pozemkov, zamestnávame veľmi veľa ľudí aj priamo z Popradu a boli by sme radi, keby to mesto vzalo do úvahy. Za ten čas sme v dobrej viere platili nájom na základe dohody, ktorá mala byť naplnená," skonštatoval Durkaj, ktorý predmetný znalecký posudok považuje za nie celkom korektný. Zároveň vyzval predstaviteľov mesta i zastupiteľstva, aby spoločne pristúpili k rozumnejšiemu rozhodnutiu.