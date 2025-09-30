Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Za požiarom balkóna v B. Bystrici bola neopatrnosť

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Zasahujúcim hasičom sa podarilo požiar lokalizovať a následne za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie rýchlo zlikvidovať, čím zabránili jeho šíreniu do ďalších bytov.

Autor TASR
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) - Nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom bola v utorok príčinou vzniku požiaru balkóna na 12. poschodí paneláku v Banskej Bystrici na ulici Trieda SNP. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Oheň sa rozhorel krátko pred 10.00 h. „V čase príchodu hasičov bol požiar už plne rozvinutý a horela aj strecha bytového domu, kde sa nachádzali rádiotelekomunikačné zariadenia. Hasiči na mieste vykonali záchranu 25 osôb, z ktorých dve osoby nadýchané splodinami horenia odovzdali do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby. Obyvatelia boli dočasne umiestnení v evakuačnom autobuse HaZZ,“ uviedol HaZZ.

Zasahujúcim hasičom sa podarilo požiar lokalizovať a následne za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie rýchlo zlikvidovať, čím zabránili jeho šíreniu do ďalších bytov. Na mieste zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi techniky.

„Škoda bola predbežne vyčíslená na 250.000 eur, no vďaka okamžitému profesionálnemu zásahu sa podarilo uchrániť majetok vo výške až 900.000 eur,“ zdôraznil HaZZ.

