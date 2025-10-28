< sekcia Regióny
Prieskum: Za prácou by sa do Košického kraja vrátil každý piaty človek
Podľa výsledkov prieskumu 28 percent zamestnaných Slovákov pracuje v inom kraji, než z ktorého pochádzajú.
Autor TASR
Košice 28. októbra (TASR) - Každý piaty človek z Košického kraja, ktorý odišiel za prácou do iného regiónu, by prijal ponuku vrátiť sa späť domov. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý zverejnili organizátori na tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia siedmeho ročníka Profesia Days v Košiciach. Medzi hlavné dôvody neochoty vrátiť sa patria vybudované zázemie mimo kraja a nižšie mzdy v rodisku. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.
Podľa výsledkov prieskumu 28 percent zamestnaných Slovákov pracuje v inom kraji, než z ktorého pochádzajú. Situácia je najvypuklejšia na východnom Slovensku - takmer polovica rodákov z Prešovského kraja si našla prácu inde. V Košickom kraji pracuje mimo regiónu približne pätina obyvateľov.
Najčastejším dôvodom odchodu 29 percent respondentov z Košického kraja bola pracovná ponuka zodpovedajúca ich kvalifikácii. Nasleduje štúdium a rodinné či partnerské dôvody. Päť percent respondentov uviedlo ako motiváciu vyššiu mzdu alebo nižšie životné náklady.
Ak by aj dostali pracovnú ponuku vrátiť sa pracovať do Košického kraja, prijalo by ju 20 percent, ďalšia štvrtina by ju možno zvážila. „Ľudia, ktorí odišli za prácou inam, najčastejšie nechcú opustiť vybudované zázemie, no tretina argumentuje tým, že v rodnom kraji je nižšie finančné ohodnotenie. Ďalší tvrdia, že rodný kraj im už nie je blízky a necítili by sa tam dobre,“ povedal riaditeľ Alma Career Slovakia Rado Rezák s tým, že z tých, ktorí v kraji ostali a sú zamestnaní, by až polovica zvážila ponuku pracovať v inom regióne.
Tisícky pracovných miest v Košiciach vytvorí automobilka Volvo, ktorá pri nábore cieli aj na odídencov z kraja. „Je to dôležitá súčasť našej náborovej filozofie. Našou celoslovenskou kampaňou, viditeľnou aj na západe Slovenska, oslovujeme práve ľudí z východu, ktorí museli za prácou odísť. Dávame im jasný signál: špičková kariéra je teraz dostupná aj doma, bez potreby týždňoviek,“ vysvetlil manažér pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou Volvo Car Košice Martin Seman.
Finančné ohodnotenie je podľa prieskumu Platy.sk najväčšou motiváciou, ktorá by ľudí presvedčila k návratu. Dôležitými faktormi sú aj zaujímavá pracovná náplň, blízkosť rodiny a príjemné prostredie.
Podľa údajov portálu Profesia.sk sa od minuloročnej jesene výrazne zvýšil záujem o pracovné ponuky. Na jednu inzerovanú pozíciu reaguje v priemere 28 uchádzačov, pričom v Košickom kraji je to až 39. „Evidujeme enormný záujem o všetky pozície, a to nielen z Košického kraja, ale z celého Slovenska. Vidíme aj silný trend návratu Slovákov zo zahraničia, čo nás veľmi teší,“ upresnil Seman.
Podľa Rezáka je kľúčové vytvárať pracovné príležitosti priamo v regiónoch. „Lokálne investície prinášajú nielen prácu, ale aj lepší rodinný život a spokojnosť ľudí. Pre región to zároveň znamená, že ľudia v ňom vynakladajú prostriedky za služby, čo prináša ďalšie pozitívne impulzy. Som si istý, že aj veľká investícia Volva bude mať tento multiplikačný efekt a pomôže celému východu Slovenska,“ zhodnotil Rezák.
Program siedmeho ročníka Profesia days začal v utorok a potrvá do stredy (29. 10.) v priestoroch Kulturparku v Košiciach, kde sa verejnosti predstaví takmer 60 zamestnávateľov a partnerov. Program je určený nielen pre aktívnych uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre tých, ktorí chcú získať nové zručnosti, inšpiráciu či prehľad o trendoch na pracovnom trhu. Diskusie budú venované témam ako osobná značka, využitie umelej inteligencie, mentoring, spolupráca generácií, podnikavosť generácie Z, pracovné príležitosti pre ženy z rómskych komunít a stereotypy v online svete.
