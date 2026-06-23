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Za primátora Trebišova bude kandidovať Peter Jozefi za koalíciu strán
Medzi spoločné priority označil primátorský kandidát zásadné zvýšenie bezpečnosti s posilnením mestskej polície a zefektívnením využívania miestnych občianskych a preventívnych služieb.
Autor TASR
Trebišov 23. júna (TASR) - O post primátora mesta Trebišov sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať 47-ročný podnikateľ Peter Jozefi. Kandidovať bude za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, KDH, Republika, Sme rodina, Strana vidieka a Právo na pravdu. Jozefi o tom v utorok informoval na tlačovom brífingu v Trebišove za účasti okresných a krajských predstaviteľov politických subjektov, ktorí ho podporili.
„Táto široká zhoda je pre mňa dôkazom toho, že keď ide o budúcnosť nášho mesta, dokážeme dať bokom politické tričká, spojiť sa a ťahať spoločne za jeden povraz. Ponúkam Trebišovu svoje manažérske skúsenosti, rodinné hodnoty a silu skvelého tímu,“ uviedol Jozefi. Koalícia pôjde spoločne aj do volieb mestských poslancov.
Medzi spoločné priority označil primátorský kandidát zásadné zvýšenie bezpečnosti s posilnením mestskej polície a zefektívnením využívania miestnych občianskych a preventívnych služieb. Ďalej spomenul aktívne riešenie situácie na Cukrovarskej ulici a modernizáciu mestského parku. „Je neprípustné, aby v 21. storočí chýbalo základné zázemie pre návštevníkov a tí nemali kam ísť na dôstojnú toaletu. Park zmodernizujeme tak, aby slúžil rodinám a športovcom,“ povedal. Prisľúbil dotiahnutie otázky dopravného terminálu či zavedenie služby sociálneho taxíka pre seniorov, systematické plány opráv ciest a komunikácií či zlepšenie čistoty verejných priestranstiev.
Zámer obhajovať svoj mandát na ďalšie funkčné obdobie už potvrdil súčasný trebišovský primátor Marek Čižmár, kandidovať bude ako nezávislý v rámci zoskupenia Spolu pre mesto.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Táto široká zhoda je pre mňa dôkazom toho, že keď ide o budúcnosť nášho mesta, dokážeme dať bokom politické tričká, spojiť sa a ťahať spoločne za jeden povraz. Ponúkam Trebišovu svoje manažérske skúsenosti, rodinné hodnoty a silu skvelého tímu,“ uviedol Jozefi. Koalícia pôjde spoločne aj do volieb mestských poslancov.
Medzi spoločné priority označil primátorský kandidát zásadné zvýšenie bezpečnosti s posilnením mestskej polície a zefektívnením využívania miestnych občianskych a preventívnych služieb. Ďalej spomenul aktívne riešenie situácie na Cukrovarskej ulici a modernizáciu mestského parku. „Je neprípustné, aby v 21. storočí chýbalo základné zázemie pre návštevníkov a tí nemali kam ísť na dôstojnú toaletu. Park zmodernizujeme tak, aby slúžil rodinám a športovcom,“ povedal. Prisľúbil dotiahnutie otázky dopravného terminálu či zavedenie služby sociálneho taxíka pre seniorov, systematické plány opráv ciest a komunikácií či zlepšenie čistoty verejných priestranstiev.
Zámer obhajovať svoj mandát na ďalšie funkčné obdobie už potvrdil súčasný trebišovský primátor Marek Čižmár, kandidovať bude ako nezávislý v rámci zoskupenia Spolu pre mesto.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.