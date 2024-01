Za magnetickou rezonanciou cestujú do Brezna aj pacienti zo zahraničia

Brezno 17. januára (TASR) - Za magnetickou rezonanciou (MR) cestujú do Brezna pacienti z celého Slovenska i zahraničia. Hlavným dôvodom je, že na špičkovom MR prístroji v breznianskej nemocnici môžu vyšetriť aj pacientov s klaustrofóbiou alebo vyšším stupňom obezity. Počas dvoch rokov na ňom uskutočnili takmer 10.000 vyšetrení. TASR o tom v stredu informoval zástupca riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Brezno Karol Vojtko.



Inovatívny celotelový MR skener MAGNETOM Free.Max umožňuje ľahší prístup k zobrazovaniu magnetickou rezonanciou. K vyššiemu komfortu vyšetrení prispieva otvor s priemerom 80 centimetrov, pričom ide o celosvetovo prvý prístroj s otvorom takej veľkosti. S nosnosťou lôžka až do 200 kilogramov posúva doterajšie limity v MR diagnostike.



"Veľkou výhodou a aj dôvodom, prečo k nám pacienti dochádzajú nielen z okolia, ale z rôznych kútov Slovenska, je možnosť na ňom vyšetriť aj pacientov s rôznymi kovovými implantátmi. Pre veľkosť otvoru je vhodný na vyšetrovanie pacientov s klaustrofóbiou alebo trpiacich vyšším stupňom obezity," vysvetlil riaditeľ nemocnice Jaroslav Mačejovský s tým, že pre mnohých ľudí je ich pracovisko jedinou možnosťou vyšetrenia tohto typu.



Ako doplnil, pre pacientov nie je dôležitá vzdialenosť. Niekoľko ich pricestovalo z Českej republiky, Švajčiarska, Rakúska či Ukrajiny.



Podľa Vojtka nákup a uvedenie do prevádzky tohto diagnostického prístroja, ktorý má o 30 percent nižšie prevádzkové náklady ako bežné MR skenery, nemocnica zrealizovala z finančných prostriedkov získaných od fyzických osôb.