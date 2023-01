Za projekty rozpočtu Trnavského kraja možno hlasovať do 9.1.

Trnava 3. januára (TASR) - Vo štvrtom ročníku participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) s názvom Tvoríme kraj je možné hlasovať do 9. januára. Kraj medzi občianske a komunitné projekty rozdelí celkovú sumu 250.000 eur, pričom víťazné projekty budú podporené sumou až do výšky 5000 eur. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Hlasovať je možné prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Stačí zahlasovať, vyplniť základné údaje a následne bude respondentovi doručená bezplatná SMS s overovacím kódom, ktorý je potrebné zadať do formulára, aby bol hlas platný. Svoj hlas môžu obyvatelia odovzdať minimálne trom projektom, ktoré ich zaujali a chcú, aby prebehla ich realizácia. Výsledky budú zverejnené koncom januára.