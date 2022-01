Za prvý týždeň vyzbierali v Bratislave 130 ton vianočných stromčekov

Bratislava 18. januára (TASR) - Za prvý týždeň od spustenia zberu vianočných stromčekov ich v Bratislave vyzbierali 130 ton. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) konštatuje, že minulý rok takéto množstvo zbierala celý mesiac.



"Len za uplynulý víkend sme odviezli vyše 50 ton stromčekov, čo je viac ako štvornásobok oproti prvému víkendu roka 2021. Cez víkend sme do terénu vyslali až 34 posádok. V roku 2021 zabezpečovalo zber stromčekov päť posádok," spresnilo OLO.



Do zberu stromčekov sa zapojilo viac ako 100 ľudí vrátane technického riaditeľa, majstrov odvozu odpadu, garážmajstrov a ďalších. "Ide o najväčšie nasadenie zamestnancov v histórii OLO," uviedla firma.



V Bratislave sa začalo so zberom vianočných stromčekov od 10. januára. Na zber, ktorý potrvá do 11. februára, nainštalovalo mesto v uliciach každej mestskej časti viac ako 500 špeciálnych drevených ohrádok. OLO obyvateľov žiada, aby posielali podnety na zakazka@olo.sk alebo 02/50 110 111, ak sa v ich okolí nachádza plná ohrádka.