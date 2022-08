Za prvých sedem mesiacov odhalili v Košickom kraji 725 opitých vodičov

Košice 10. augusta (TASR) - Spolu 725 vodičov pod vplyvom alkoholu odhalili policajti v Košickom kraji od začiatku tohto roka do konca júla. V prvom augustovom týždni to bolo ďalších 55, štyria havarovali. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Krátko po utorkovej (9. 8.) polnoci 48-ročný vodič z okresu Trebišov v zákrute úseku cesty medzi časťou obce Zemplínsky Klečenov a Úpor zišiel do priekopy, prešiel cez železničnú trať, kde auto vymrštilo do vzduchu a následne dopadlo na strechu do trávnatej priekopy za železničnou traťou. Vodič mal v dychu 1,19 promile alkoholu, utrpel ľahké zranenia.



V cele policajného zaistenia skončil v týchto dňoch aj 30-ročný Košičan. V utorok okolo 3.00 h ho policajti podrobili dychovej skúške po tom, ako autom zastavil na jednom z parkovísk v košickej mestskej časti Sídlisko KVP. V dychu mal 2,23 promile alkoholu.



Policajti vyšetrujú aj nehodu cyklistu v Jasove z pondelkového (8. 8.) večera. "Pri jednom z rodinných domov zišiel s bicyklom z cesty, po niekoľkých metroch narazil do odtokového kanála a potom spadol z bicykla," spresnila Ivanová s tým, že zo zranení sa bude predbežne liečiť do 42 dní.



Polícia opäť apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy, sledovali situáciu na ceste a správali sa zodpovedne. Zdôrazňuje, že vodiči pod vplyvom alkoholu ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných.