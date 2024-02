Za reštaurovanie oltára na hrade Ľupča získali odborníci ocenenie

Banská Bystrica 16. februára (TASR) - Za reštaurovanie pôvodného stredovekého oltára Očisťovania Panny Márie s oltárnym obrazom Spev Simeona, ktorý sa po viac ako 100 rokoch dočkal návratu na pôvodné miesto, hrad v Slovenskej Ľupči, získali reštaurátori Dušan Hagara a Jozef Dorica prestížne ocenenie. Komora reštaurátorov im udelila jednu z Cien profesora Karla Veselého za rok 2023. TASR o tom v piatok informovala manažérka Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici Dana Kurtíková.



Na začiatku bola výzva SSM, ktoré malo oltár z roku 1692 vo svojej správcovskej kuratele zrenovovať a vrátiť ho ako jediný pôvodný zachovaný artefakt na miesto, kde vždy patril, na hrad Ľupča. O tento ocenený skvost, ktorý sa stáva v hradnej kaplnke turistickou atrakciou, je čím ďalej väčší záujem zo strany odborníkov, ako aj širokej verejnosti. Kto, ako a kedy vzal oltár z kaplnky a odovzdal pod ochranu SSM, nie je známe. Múzeum ho dlhodobo uchovávalo a až v roku 1978 oltár definitívne administratívne zaevidovalo do svojho zbierkového fondu.



"Keď som bol v múzeu prevziať uložené časti z oltára, bol som prekvapený, čo z neho ostalo. Dá sa povedať, že oltár som prenášal do ateliéru v pár škatuliach. V ateliéri som sa snažil podľa dochovaných archívnych materiálov najskôr zložiť, čo zostalo, a zistiť, čo chýba. Nasledovalo reštaurátorské ošetrenie všetkých pôvodných dochovaných drevených častí. Potom som sa snažil navrhnúť a vyhotoviť chýbajúce časti. Do hradnej kaplnky sme ho postupne preniesli a tam nanovo zmontovali," priblížil akademický sochár Dušan Hagara.



V centrálnej časti oltára je v ozdobnom ráme umiestnená olejomaľba na plátne s námetom Očisťovania Panny Márie. Ústredný motív zachytáva scénu s Pannou Máriou s kľačiacim Jozefom pred Simeonom.



"Oltárny obraz bol zaujímavý z viacerých hľadísk. Bol to biblický príbeh obriezky Pána Ježiša, nikdy som sa s takouto témou predtým nestretol. Počas reštaurovania som zistil, že nebol namaľovaný pre tento oltár, ale len upravený. Vďaka neodbornému zaobchádzaniu mal niektoré poškodenia, ktoré boli upravované maliarsky, nie reštaurátorsky. Tie sa mi však podarilo odstrániť a prinavrátil som obrazu pôvodný výraz," vysvetlil akademický maliar Jozef Dorica.



Ako doplnil riaditeľ SSM Marcel Pecník, hoci išlo o finančne náročný projekt, bez špičkových odborníkov by oltár dnes na hrade nebol.