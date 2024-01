Za rok vyzbierali v Košiciach 2400 ton kuchynského bioodpadu

Košice 28. januára (TASR) - Spolu 2400 ton kuchynského bioodpadu sa vyzbieralo v Košiciach počas prvého roka jeho zberu. Najsilnejším mesiacom bol august. Najmenej takéhoto odpadu sa vyzbieralo v prvých dvoch nábehových mesiacoch. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová, celkovo možno povedať, že obyvatelia mesta si pravidlá zberu osvojili dobre. Pomer správne vytriedeného odpadu podľa jej slov prevyšuje nedostatky.



"Obyvatelia mesta majú do zberných nádob vhadzovať svoj kuchynský bioodpad voľne, bez používania ďalších vreciek, vrecúšok či obalov. V niektorých samosprávach, ktoré vyzbieraný kuchynský odpad odvážajú do kompostární, je povolené používanie rozložiteľných, takzvaných kompostovateľných vrecúšok. V Košiciach to tak nie je," vysvetlila s tým, že materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc je energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici pri obci Kokšov-Bakša.



Tá je vybudovaná na účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie a tepla. "Pre toto zariadenie je vhodný čo 'najčistejší' vstupný materiál, čo vylučuje aj kompostovateľné vrecká," pripomenula.



Čo sa týka nedostatkov, tie zaznamenávajú vo forme mikroténových vreciek, papierových vreckoviek či pokazenej šunky aj s plastovým obalom. "V čase jarnej a jesennej údržby záhradiek zas vidíme v kuchynskom bioodpade odrezky konárov, lístie či trávu," vysvetlila s tým, že v tomto prípade ide o materiál vhodný pre kompostáreň, nie pre bioplynovú stanicu. Zelený odpad zo záhrad môžu obyvatelia celoročne nosiť do zberného dvora. "Doterajšou top raritou v hnedej nádobe bola lyžiarka - jedna," dodala Brzová.



Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v meste Košice bol zavedený v januári 2023. Tento druh odpadu je z domácností v rodinných domoch odvážaný raz za týždeň a zo stanovíšť kontajnerov pri bytovkách dvakrát týždenne.



Prehľad odpadov, ktoré je vhodné do hnedých nádob vhadzovať, nájdu obyvatelia na infografických nálepkách priamo na veku každej 240 litrovej zbernej nádoby.