Za školné a stravné sa bude v mestských školách vo Zvolene platiť viac

Zvolen 8. februára (TASR) – Poslanci vo Zvolene schválili zvýšenie poplatkov školného a stravného v mestských školách. Výška poplatkov totiž neodzrkadľuje zvýšené náklady na prípravu teplých jedál, mzdy či spotrebované energie. Mesto len v minulom roku dotovalo rozdiely z vlastných zdrojov v sume 1,2 milióna eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Ľubomíra Honíšková.



"Dôvodom zmien je hlavne zvýšenie finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo, ktoré od začiatku tohto roka uviedlo do platnosti ministerstvo školstva," vysvetlila vedúca odboru školstva Mestského úradu vo Zvolene Zuzana Almáši Koreňová. K tomu sa podľa nej pridáva fakt, že na všetky mestá a obce ťažko dopadajú dôsledky nárastu cien potravín, tovarov i energií.



Kým za školné vo zvolenských škôlkach sa bude po novom platiť o šesť eur mesačne viac, príspevok za školské kluby vzrastie o tri eurá. Čo sa týka stravného, z dôvodu štátom navýšeným pásmam na nákup potravín musia platby vzrásť o 76 centov za deň pri materských školách a od 70 centov denne, v závislosti od veku, v základných školách. Režijné poplatky pre školské jedálne sa zvýšia o päť eur na mesiac, no v rodinách, kde tú istú školu navštevuje viacero súrodencov, pôjde o nižšie sumy.



Podľa mesta aj po zvýšení ostáva školné vo Zvolene nižšie ako vo väčšine ostatným miest na Slovensku. "V niektorých sa platby za materské školy šplhajú k 40 eurám, kým u nás budú predstavovať 29 eur. Ani tak však nezohľadňujú všetky náklady na prevádzkovanie školských zariadení," pripomína mesto.



"Uvedomujeme si súčasnú neľahkú situáciu rodičov. Aj preto sme nepristúpili k úprave školného a stravného na maximálnu možnú hranicu. Rozhodli sme sa tiež nezvýšiť poplatky za štúdium na našej základnej umeleckej škole ani za návštevu centra voľného času Domino," uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka.