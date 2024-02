Za skúšobnú prevádzku električky bez povolenia dostal DPB pokutu

Bratislava 17. februára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) dostal ešte vlani na jeseň pokutu za to, že v lete spustil električku do skúšobnej prevádzky bez povolenia. Pokutu vo výške 1000 eur mu udelil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako správny orgán. Mestský dopravca sankciu uhradil. Pre TASR to potvrdili z BSK i DPB.



"Rozhodnutie o uložení pokuty bolo vydané z dôvodu predčasného spustenia električiek na dráhu," skonštatovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Predmetné rozhodnutie bolo dopravnému podniku doručené 12. októbra 2023. Mestský dopravca sa ako účastník konania voči rozhodnutiu neodvolal a následne 20. októbra uloženú pokutu uhradil. Tým sa zároveň správoplatnilo rozhodnutie BSK.



Uhradenie pokuty za spustenie električky do skúšobnej prevádzky bez potrebného povolenia potvrdil aj DPB s tým, že išlo o pokutu na "spodnej hranici rozpätia". "V plnej miere si uvedomujeme závažnosť pochybenia," skonštatoval hovorca DPB Jozef Vozár.



Mestský dopravca zároveň deklaruje, že prijal príslušné opatrenia, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala.