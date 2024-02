Za sprievodu gájd sa Malou Lehotou presúvajú fašiangovníci

Malá Lehota 9. februára (TASR) - Za sprievodu gájd a ďalších hudobných nástrojov už od rána v Malej Lehote v okrese Žarnovica obchádzajú miestne domácnosti fašiangovníci. Tradičná fašiangová obchôdzka obcou v sprievode gajdošov je súčasťou 37. ročníka podujatia Gajdošské fašiangy, ktoré sa v týchto dňoch koná v troch obciach ležiacich pod Pohronským Inovcom.



Sprievod, o ktorom miestni hovoria ako o nehmotnom dedičstve Malej Lehoty, zavíta do každej domácnosti. "Prejdeme všetky domy v dedine, všetky lehotské štále. Keď prídeme do dvora, starejší sa opýta, aký fašiang si domáci prajú. Keď má rodina smútok, tak je fašiang tichý. Tam sa vo dvore nehrá, spraví sa iba tichý palicový fašiang. Keď si prajú veselý, tak zahráme," priblížil Milan Kišš, ktorý hrá v sprievode na saxofón.



Domácim tak nielen zahrajú, ale aj zaspievajú a zatancujú palicový tanec. Dobrým zvykom býva, že domácich fašiangovníkov pohostia. Ak náhodou zavítajú do domu jedného z nich, zdržia sa tam dlhšie.



Milan Kišš sa fašiangovaniu venuje takmer 40 rokov. K tradícii priviedol aj svoje deti a vnúčence. Jeho najstarší syn Milan je v sprievode starejším, na starosti tak má príhovor v každom dome. Sprevádzajú ho gajdoši, huslisti, heligonkári aj tanečníci. Svoje miesto tu má aj ozembuch, ktorý má na starosti bubon, a slaninár, ktorý zase nesie fašiangový ražeň. "Naň si dávame slaninku, čo dostaneme od občanov u ktorých robíme fašiang," priblížil starejší Milan Kišš mladší. Do sprievodu už stihol zasvätiť aj svojho 12-ročného syna Jakuba, ktorý tu vyhráva na heligónke.



V tohtoročnom sprievode zneli gajdy hneď trikrát. Jedny z nich patria gajdošovi Mirovi Bencovi z Nitry, ktorý bol v sprievode prvýkrát. Priblížil, že aj keď sa v súčasnosti gajdošské tradície vytrácajú, kedysi boli gajdy veľmi rozšíreným nástrojom. "Zhruba pred dvesto rokmi ich začali vytláčať iné nástroje ako heligónky, harmoniky či dychovky. Bolo to aj pre to, že gajdy sú špecifický nástroj, sú veľmi háklivé na naladenie," poznamenal.



Fašiangová obchôdzka obcou bude v Malej Lehote pokračovať do nedele, rovnako ako aj program tohto trojdňového podujatia. Hlavný program sa uskutoční o 18.00 h v Dome kultúry Malá Lehota a vystúpia v ňom aj gajdoši z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Írska, Ukrajiny či Macedónska.