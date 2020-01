STRIEĽAL ZO SAMOPALU: Počas silvestrovskej noci vyvádzal 30-ročný muž

Sereď 8. januára (TASR) – Polícia obvinila z prečinu výtržníctva 30-ročného muža zo Serede, ktorý počas silvestrovskej noci vystrieľal do vzduchu dva zásobníky z expanzného samopalu vzor 58 a doplnil ich dvoma strelami z pištole Glock 20. Vystrašil tým obyvateľov Serede. Mužovi podľa informácií krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.



Zbrane priniesol na voľné priestranstvo na Vinárskej ulici, kde sa konal oficiálne ohlásený kultúrno-spoločenský program. Po ich použití ich zaniesol do bytového domu a na akciu sa vrátil. Do samopalu, ktorý je možné zakúpiť, sa podľa vyjadrenia hovorkyne nedá vložiť ostré strelivo, ale iba slepé náboje. "Je však schopný strieľať dávkami. Svojím konaním obvinený spôsobil verejné pohoršenie a obavy prítomných ľudí, ktoré viedli k viacerým telefonátom na tiesňovú linku polície," uviedla Kredatusová.



Polícia o incidente informovala už 2. januára, kedy vyzvala svedkov, aby sa prihlásili. Muž k svojmu konaniu uvádzal, že bol opitý a na nič si nepamätá. Polícia mu zaistila desať zbraní v legálnej držbe, deväť evidenčných kariet k zbraniam, zbrojný preukaz a viac ako 700 nábojov rôzneho kalibru.