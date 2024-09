Za Strom roka môžu hlasovať žiaci a získať výsadbový materiál do školy

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - Školy zo Slovenska majú možnosť zapojiť sa so žiakmi do hlasovania za 12 obľúbených stromov vo finále ankety Strom roka. Nielen hlasy, ale aj ich aktivity im pomôžu získať výsadbový materiál pre svoju školu. TASR o tom v stredu informovala manažérka ankety Strom roka z banskobystrickej Nadácie Ekopolis Martina Hromadová. Hlasovanie je otvorené pre všetky typy škôl do 30. septembra a súťaží sa v dvoch kategóriách.



Sprievodnú súťaž v ankete Strom roka nadácia organizuje už viac ako päť rokov s cieľom upriamiť pozornosť mladej generácie na životné prostredie, najmä na dôležitosť ochrany a starostlivosti o stromy.



"Školy potrebujú zeleň, aby sa tam žiaci i zamestnanci cítili dobre. Získať ju môžu aj prostredníctvom hlasovania či aktivít navyše v sprievodnej súťaži ankety Strom roka. Chceme, aby sa mladí zamerali na stromy v ich okolí, všímali si ich, a tak si budovali vzťah s prírodou, ktorej vedia sami pomôcť," priblížila Hromadová.



Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré sú dostupné na stiahnutie na stránke nadácie. Každý žiak má jeden hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek finalistu.



"Budovanie blízkeho vzťahu k prírode a stromom sa začína už od útleho detstva. Vážime si prácu učiteľov, ktorý i formou ankety učia mladú generáciu citlivo pristupovať k prírodnému dedičstvu. Práve na nich stojí budúcnosť našej krajiny a aj to, ako bude vyzerať," dodala Hromadová.



V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do konca septembra. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri.