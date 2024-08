Za štyri roky odstránili v Liptovskom Mikuláši vyše 70 vrakov áut

Liptovský Mikuláš 6. augusta (TASR) - Z verejných priestranstiev v Liptovskom Mikuláši odstránili za ostatné štyri roky vyše 70 vrakov áut. Ide o väčšinu z celkového počtu zistených autovrakov. Potvrdil to vedúci odboru dopravy na mestskom úrade Gabriel Lengyel.



Po nahlásení vraku ho mestskí policajti zdokumentujú a vec postúpia na oddelenie dopravy a životného prostredia na radnici. "Vlastníkovi zašleme výzvu na odstránenie vozidla a upozorníme ho, že ak do 30 dní auto z miesta neodstráni, vyrubíme mu daň za záber verejného priestranstva. Tento postup sa v našom meste ujal. Za štyri a pol roka sme riešili 80 vrakov, z nich vyše 70 už nezaberá verejný priestor," priblížil Lengyel s tým, že odstránenie zvyšných je aktuálne v štádiu riešenia.



Vraky v liptovskomikulášskych uliciach pribúdajú priebežne, zhruba dva mesačne. Je to hlavne na sídliskách. Obyvatelia môžu dlhodobo odstavené a nepoužívané auto nahlásiť priamo na čísle mestskej polície alebo e-mailom na odbor dopravy radnice.