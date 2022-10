Za symbolické cestovné sa odviezlo viac ako 154.000 cestujúcich

Prešov/Košice 6. októbra (TASR) - Košický a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa aj tento rok aktívne zapojili do kampaní na podporu verejnej dopravy v rámci Európskeho týždňa mobility. Počas Medzinárodného dňa bez áut (22. 9.) ponúkli ľuďom možnosť cestovať autobusmi prímestskej dopravy za symbolické cestovné. Zľavu v rámci akcie využilo viac ako 154.000 cestujúcich. Celková výška poskytnutej zľavy v oboch krajoch predstavovala vyše 84.000 eur. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"V porovnaní s priemerom prepravených osôb v pracovných dňoch školského roka ide o nárast počtu cestujúcich o 5978 ľudí. Verím, že mnohí z tých, ktorí cestovali autobusom do práce alebo školy počas tohto dňa prvýkrát, budú naše autobusy využívať aj po iné dni. Na zvyšovaní komfortu, presnosti a rýchlosti autobusovej dopravy pracujeme dlhodobo v rámci tvorby integrovaného dopravného systému. Snažíme sa tým motivovať ľudí presadnúť z áut do vozidiel verejnej dopravy," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Počas Európskeho týždňa mobility zorganizovali KSK a PSK v spolupráci s IDS Východ aj druhý ročník iniciatívy 10.000 Pre zdravie. Cieľom aktivity bolo, aby východniari urobili od 16. do 22. septembra aspoň 10.000 krokov denne. Následne sa mohli zapojiť do súťaže. Účastníci napokon spolu nachodili počas týždňa trvania aktivity takmer 7 miliónov krokov. V počte registrovaných účastníkov aj prejdených krokov boli podľa Jeleňovej aktívnejší obyvatelia Prešovského kraja.



"Aktivitou sme chceli motivovať obyvateľov kraja, aby využívali pešiu chôdzu pravidelne a zaradili ju k svojim každodenným činnostiam. Som rád, že sme k dennodennej chôdzi motivovali aj mladých ľudí, pre ktorých je pohyb tak veľmi dôležitý. Zároveň ma teší, že počas Medzinárodného dňa bez áut sa autobusmi odviezli aj noví cestujúci, ktorí si tak vyskúšali verejnú dopravu ako lacnejšiu alternatívu oproti jazde osobným autom na preplnených cestách," povedal predseda PSK Milan Majerský.