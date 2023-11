Od septembra odbremenili dobrovoľníci TANAP od vyše tony odpadu

Vysoké Tatry 27. novembra (TASR) - Do 45. ročníka akcie Čisté hory sa v Tatranskom národnom parku (TANAP-e) počas septembra, októbra i novembra zapojilo 912 účastníkov. Spolu vyzbierali 1645 kilogramov odpadkov prevažne v tatranských osadách a okolí. Informoval o tom koordinátor akcie Igor Stavný s tým, že v tomto roku stavili na inovovaný model akcie, ktorá sa za vyše štyroch desaťročí zapísala do mysle verejnosti najmä ako hromadné upratovanie Tatier. Dobrovoľnícku snahu presmerovali do menších častí s cieľom využiť ochotu účastníkov čo najadresnejšie. Stavný skonštatoval, že išlo o dobrý ťah.



Väčšinu dobrovoľníkov tvorili školáci, v rámci 20 skupín zo základných škôl prišlo na Čisté hory 648 žiakov a 25 učiteľov, zapojili sa i ďalší 17 študenti a dvaja pedagógovia zo strednej školy. Tatry čistilo aj 92 škôlkarov spolu s piatimi učiteľmi. Pridali sa i štyria jednotlivci a veľký kus práce podľa Stavného odviedlo aj sedem kolektívov z rôznych inštitúcií.



"Najviac odpadkov vyzbierali v intravilánoch a v ich okolí, išlo najmä o Štrbské Pleso a Tatranskú Lomnicu, okolo ktorých sa nachádzalo doslova smetisko. Dobrovoľníci nechodili po chodníkoch, ale po porastoch, v ktorých zbierali obaly od potravín, bežné odpadky, vreckovky, ale i množstvá stavebného odpadu či pneumatiky," sumarizuje koordinátor akcie. Oproti minulým rokom vo vreciach končilo menej plastových fliaš i plechoviek, prírode podľa ochranárov pomohlo ich zálohovanie. V prepočte sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 1,85 kilogramu na osobu. Na porovnanie, v roku 2019 to bolo približne 800 gramov. Môže za to fakt, že dobrovoľníkov organizátori usmerňovali na najznečistenejšie plochy.



Nový koncept podľa Správy TANAP-u priniesol možnosti prilákať väčší počet skupín a adresnejšie ich v národnom parku prerozdeliť. Partie, ktoré ochranári poslali do vysokohorského prostredia, nepriniesli veľa odpadkov. Stavný dodal, že myslenie turistov sa za vyše štyroch dekád zmenilo a do hôr chodí už minimum ľudí, ktorí sa rozhodnú obaly z jedla či plastové fľaše odhodiť vo vysokohorskom priestore. "V tatranských osadách a v ich okolí či v bezprostrednej blízkosti prístreškov a ciest však možno konštatovať opak. Podhorie si zaslúži byť rovnako čisté ako končiare Tatier. S novým konceptom preto plánujeme pokračovať i budúci rok," uzavrel Stavný.