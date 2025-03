Za tri dni prepadol troch seniorov, obvinili 42-ročného muža

Banská Bystrica 10. marca (TASR) - Polícii sa podarilo zadržať 42-ročného muža z Veľkého Lomu v okrese Veľký Krtíš, ktorý v priebehu troch dní, od 4. do 6. marca, prepadol v Banskej Bystrici troch seniorov. O zadržaní muža, ktorý sa mal dopustiť násilnej trestnej činnosti, informovala banskobystrická krajská polícia už vo štvrtok (6. 3.) na sociálnej sieti, ale podrobnejšie informácie zverejnila až v pondelok.



"V prvom prípade násilím vošiel do obytného prívesu, kde v tom čase spala poškodená. Celý prehľadal a neoprávnene tam zotrval. V druhom a treťom prípade si vyhliadol seniorov, ktorých prepadol. Krátko po spáchaní posledného skutku ho policajti vypátrali a zadržali," uviedla polícia.



Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu porušovania domovej slobody a v dvoch prípadoch zo zločinu lúpeže. Po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do policajnej cely a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.



Obvinený muž bol v minulosti viackrát súdne trestaný prevažne za majetkovú, ale i násilnú trestnú činnosť.