Za triedenie kuchynského odpadu získala obec Beluša takmer 5000 eur

Beluša 6. októbra (TASR) – Obec Beluša v Púchovskom okrese získala za triedenie kuchynského odpadu v minulom roku od Environmentálneho fondu dotáciu takmer 5000 eur. TASR o tom informovala Jana Huliačková zo sekretariátu starostu obce.



Najväčšia obec Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) začala podľa nej s triedením biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ako jedna z prvých samospráv na Slovensku. V minulom roku vytriedili Belušania 51,56 tony kuchynského odpadu, za čo dostali dotáciu 4852 eur.



"Vďaka dotácii opätovne podporíme zvýšenú mieru triedenia odpadu v obci, a to formou nákupu kompostovateľných vreciek do zberných košíkov v domácnostiach a do 120- a 240-litrových zberných nádob," priblížila Huliačková.



Ako dodala, Beluša v júli tohto roku získala na základe žiadosti dotáciu 7081 eur za separovanie v roku 2021. Miera separácie medziročne stúpla z 38,11 percenta na 47,90 percenta. Dotáciu obec použila na zakúpenie kontajnerov na zber textilu.