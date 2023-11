Za Trnavou premenili vítač pri ceste na pripomienku vojny na Ukrajine

Trnava 21. novembra (TASR) - Na ceste za Trnavou v smere na obec Ružindol po intervencii mladých výtvarníkov do verejného priestoru zostal zahalený vítač, ktorý upozorňuje na pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine. Na pôvodnom betónovom diele v tvare štylizovaného kvetu obalili časť červenou látkou. Evokuje to kríž a spolu s dátumom invázie ozbrojených síl Ruskej federácie 24. 2. 2022 sa tak stáva podľa autorov Martiny Chudej a Petra Lančariča pomyselným pomníkom pre všetky obete tejto špeciálnej vojenskej operácie.



"Happening s názvom Špeciálna pietna operácia premenil sochu oslavujúcu mier na pomník vojny, ktorá sa začala a neskončila," uviedol Lančarič. Červený zamat v kombinácii so zlatými číslicami odkazuje podľa neho nielen na červenú armádu, ale aj na krv a násilie, ktoré je v trpkom rozpore s pôvodným posolstvom tohto socialistického vítača a kriticky poukazuje práve na invazívne taktiky nevítaných hostí. "Happening mal charakter pietnej udalosti. Touto intervenciou do verejného priestoru chceme širšiu verejnosť vyviesť z apatie a pokúsiť sa o jej 'znovuscitlivenie'," doplnil Lančarič.