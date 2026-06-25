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Za tunelom Sitina sa prevrátilo auto, tvoria sa kolóny
K nehode došlo v pravom jazdnom pruhu na 58. kilometri.
Autor TASR
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Bratislava 25. júna (TASR) - V Bratislave na diaľnici D2 sa za tunelom Sitina smerom do Malaciek prevrátilo auto. Informuje o tom polícia na portáli ministerstva vnútra.
K nehode došlo v pravom jazdnom pruhu na 58. kilometri. Prejazdný je ľavý jazdný pruh. Tvoria sa kolóny. Vodiči by si mali dať pozor na dobrzďovanie do kolóny.
K nehode došlo v pravom jazdnom pruhu na 58. kilometri. Prejazdný je ľavý jazdný pruh. Tvoria sa kolóny. Vodiči by si mali dať pozor na dobrzďovanie do kolóny.