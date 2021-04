Za týranie vnúčat hrozí obom starým rodičom až 15-ročné väzenie

Veľká Lomnica 20. apríla (TASR) – Za týranie vnúčat hrozí obom starým rodičom z Veľkej Lomnice v okrese Kežmarok sedem až 15 rokov za mrežami. Ako o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku už vzniesol obvinenie voči 54-ročnému mužovi a rovnako starej žene za zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby.



Hovorkyňa opísala, že štyri maloleté deti vo veku štyri, šesť, osem a deväť rokov boli od leta 2019 súdom dočasne zverené do starostlivosti centra pre deti a rodiny. Občasne navštevovali miesto svojho trvalého bydliska, kde sa o nich „starali“ ich starí rodičia. Tí im však spôsobovali psychické a fyzické utrpenie.



„V stave opitosti im opakovane odopierali jedlo, vulgárne im nadávali, bili ich a muž do nich hádzal aj kamene. Deťom spôsobili popáleniny na rôznych častiach tela, navádzali ich na pitie alkoholických nápojov a fajčenie cigariet,“ priblížila Ligdayová s tým, že ohavnosti sa vystupňovali počas pobytu maloletých u starých rodičov v období posledných zimných prázdnin. Podľa hovorkyne sú obvinení stíhaní na slobode, no ak sa im vina preukáže, hrozí im trest odňatia slobody až do 15 rokov.