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Úder zbraňou do hlavy a vyhrážanie: Mužovi hrozia tri roky
Zranenie poškodeného si vyžiadalo lekárske ošetrenie v nemocnici.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 31. augusta (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 20-ročného muža z prečinov nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví. Smrťou sa vyhrážal mladému mužovi a žene, muža fyzicky napadol a spôsobil mu zranenie. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Obvinený mal v noci z 27. na 28. augusta pred bytovým domom v Brezovej pod Bradlom po predchádzajúcej slovnej výmene pristúpiť k 19-ročnému poškodenému a 17-ročnej poškodenej, do ktorých mal strčiť. Následne mal poškodeného udrieť zovretou dlaňou do oblasti ramena. Poškodený mu úder opätoval úderom lakťom do hlavy. Obvinený spadol na zem, následne poškodeného udrel do oblasti hlavy strelnou zbraňou.
Zranenie poškodeného si vyžiadalo lekárske ošetrenie v nemocnici. Obvinený mal zároveň poškodeným vulgárne nadávať a kričať na nich, že ich postrieľa a zabije. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
Obvinený mal v noci z 27. na 28. augusta pred bytovým domom v Brezovej pod Bradlom po predchádzajúcej slovnej výmene pristúpiť k 19-ročnému poškodenému a 17-ročnej poškodenej, do ktorých mal strčiť. Následne mal poškodeného udrieť zovretou dlaňou do oblasti ramena. Poškodený mu úder opätoval úderom lakťom do hlavy. Obvinený spadol na zem, následne poškodeného udrel do oblasti hlavy strelnou zbraňou.
Zranenie poškodeného si vyžiadalo lekárske ošetrenie v nemocnici. Obvinený mal zároveň poškodeným vulgárne nadávať a kričať na nich, že ich postrieľa a zabije. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.