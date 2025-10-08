< sekcia Regióny
Za uplynulé dni utrpeli na cestách traja cyklisti vážne zranenia
Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Za uplynulé tri dni došlo na cestách Košického kraja k trom zrážkam, pri ktorých utrpeli ťažké zranenia cyklisti. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
V sobotu (4. 10.) viedol elektrobicykel v smere z košickej Myslavy - Maša 72-ročný cyklista. Predchádzal auto, ktoré po zaradení sa na križovatke prudko zmenilo smer jazdy, v dôsledku čoho cyklistu zachytilo. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia. Polícia v súvislosti s tohto nehodou začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
V pondelok (6. 10.) zas 39-ročný cyklista viedol bicykel po cyklochodníku na Čermeľskej ceste v Košiciach v smere do centra mesta. V rovnakom smere jazdy ho začal obiehať druhý 39-ročný cyklista. „Obiehajúci cyklista sa však pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu svojho bicykla, následkom čoho došlo k stretu riadidiel bicyklov a jeho pádu na zem,“ uviedla s tým, že zranenia, ktoré utrpel, si vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti.
V utorok (7. 10.) pred 6.00 h ráno vyrážali policajti k dopravnej nehode medzi osobným autom a cyklistom. Vodička, ktorá išla po vedľajšej ceste na Severnej ulici v Michalovciach, sa podľa Ivanovej pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Pri vychádzaní na Viniansku ulicu narazila do 71-ročného cyklistu, ktorý išiel po hlavnej ceste. „Po náraze motorového vozidla bicykel spadol pod motorové vozidlo, cyklista spadol na vozovku pred neho a ostal nehybne ležať,“ spresnila. Muž skončil v nemocnici a vodičku obvinili z prečinu ublíženia na zdraví.
Polícia aj v tejto súvislosti pripomína potrebu zvýšenej pozornosti, predvídania a včasného reagovania. Apeluje tiež na nosenie ochranných a reflexných prvkov, ako aj na prispôsobenie jazdy svojim schopnostiam, stavu vozovky a ďalším okolnostiam.
