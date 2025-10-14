< sekcia Regióny
Za uplynulé tri roky L. Mikuláš získal 9,8 milióna eur z eurofondov
Podľa primátora od prvého nápadu k realizácii často prejdú roky, preto je dôležité mať projekty pripravené dopredu a systematicky ich riadiť.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 14. októbra (TASR) - Za uplynulé tri roky získalo mesto Liptovský Mikuláš viac ako 9,8 milióna eur z eurofondov. Vďaka týmto financiám liptovskomikulášska samospráva zrealizovala alebo v najbližších mesiacoch zrealizuje takmer 50 projektov v rôznych oblastiach života. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Celkovo sme do mestskej kasy získali už približne 30 miliónov eur, z toho až tretinu len za posledné tri roky. Ďalšie dva milióny eur v súčasnosti žiadame vo výzvach. Každé získané euro znižuje tlak na mestský rozpočet a umožňuje nám rozvíjať mesto modernejším a udržateľnejším spôsobom,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Podľa primátora od prvého nápadu k realizácii často prejdú roky, preto je dôležité mať projekty pripravené dopredu a systematicky ich riadiť. „S kolegami na mestskom úrade máme v tejto chvíli rozpracovaných 90 projektov, od menších až po strategické, ktoré si vyžadujú dlhú a náročnú prípravu. Pravidelne ich vyhodnocujeme na zasadnutiach Riadiaceho výboru projektov. Vďaka tomu sme včas pripravení reagovať na zverejnené výzvy,“ vysvetlil.
Samospráva sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti mestských budov, či už administratívnych alebo napríklad školských. „Naposledy sme takto zrekonštruovali budovu Verejnoprospešných služieb alebo Materskú školu Vranovská, najnovšie sme získali peniaze na telocvičňu Základnej školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Pripravujeme aj veľký projekt komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Župný dom, ktorá sa nachádza v historickom centre. Súčasťou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy s využitím obnoviteľných zdrojov energie,“ podotkol Blcháč.
Liptovský Mikuláš pokračuje v budovaní vnútromestskej cyklotrasy, začal s modernizáciou atletického areálu a čoskoro aj skateparku. „Pracujeme tiež na veľkom projekte komplexnej rekonštrukcie mestskej plavárne s využitím niekoľkých zdrojov energie vrátane geotermálnej. Všetky ostatné mestské športoviská vrátane hokejového či futbalového štadióna sa nám už podarilo obnoviť,“ dodal primátor.
Doplnil, že radnica pripravuje nákup nízkoemisných autobusov, obnovu autobusových prístreškov a projekty zelených a modrých opatrení na sídliskách, v parkoch či na námestiach. V ostatných rokoch zrealizovala aj viaceré projekty v oblasti zefektívnenia odpadového hospodárstva. Projekty majú aj sociálny rozmer a prispievajú k riešeniu socioekonomických výziev. Vďaka eurofondom sa rozvíja aj miestna občianska poriadková služba, opatrovateľská služba či terénna sociálna práca.
