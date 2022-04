Muž zaútočil na majiteľa pivárne, chcel od neho 100.000 dolárov

Trenčín 12. apríla (TASR) – Trenčianski policajti obvinili 24-ročného muža z prečinov výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. Fyzicky mal napadnúť majiteľa pivárne a vyhrážať sa mu smrťou.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, obvinený mal v priestoroch pivárne žiadať od majiteľa vrátenie 100.000 dolárov. Majiteľ sa snažil podnapitému mužovi vysvetliť, že mu žiadne peniaze nedlhuje.



„Muž začal byť agresívny, pričom mal vulgárne poškodeného urážať a fyzicky ho aj napadnúť. Opakovane mal udrieť poškodeného do tváre a zhodiť ho na zem. Tam ho mal naďalej udierať do tváre a kričať na neho, že ho zabije,“ uviedla hovorkyňa.



Policajti obvinenému obmedzili osobnú slobodu, v dychu mu namerali 2,33 promile alkoholu. Umiestnili ho do policajnej cely. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.