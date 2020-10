Za útok na policajta v čase núdzového stavu hrozí mužovi vysoký trest

Strážske 28. októbra (TASR) - Trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov, respektíve na doživotie, hrozí 20-ročnému mladíkovi z okresu Michalovce, ktorý v pondelok 26. októbra napadol v meste Strážske policajta. Ako o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, výška hroziaceho trestu je ovplyvnená tým, že mladík sa útoku na verejného činiteľa dopustil v čase vyhláseného núdzového stavu.



Mladý muž mal v pondelok vo večerných hodinách v blízkosti železničného priecestia kráčať po strede vozovky s palicou v ruke. "Na príslušníka Policajného zboru fyzicky zaútočil po tom, ako ho policajt upozornil, aby opustil stred vozovky, pretože svojím správaním ohrozuje svoj život a zdravie, ako aj okoloidúcich vodičov motorových vozidiel, ktorí sa mu museli vyhýbať," priblížila Mésarová s tým, že mladík opakované upozornenia, ako aj výzvu, aby si nasadil tvárové rúško, ignoroval a na policajtov reagoval vulgárnymi nadávkami a vyhrážkami zabitím. Mladík mal následne na policajta zaútočiť najprv palicou, potom i päsťou. "Pokus o úder aj do oblasti tváre mu nevyšiel, pretože policajt sa uhol a mladíka spacifikoval za použitia donucovacích prostriedkov," doplnila Mésarová.



Policajti mladíka na mieste zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Keďže sa prokurátor s jeho vzatím do väzby nestotožnil, bol prepustený na slobodu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach ho po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinil z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa.