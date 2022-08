Za úvahami J. Naďa o odchode z politiky vidí OĽANO kampaň SaS

Bratislava 7. augusta (TASR) - Nielen minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ale aj ďalší predstavitelia hnutia sú čoraz viac unavení, za úvahami šéfa rezortu obrany o odchode z politiky vidia neprestávajúcu zbytočnú kampaň SaS proti OĽANO i vláde Eduarda Hegera. Pre TASR to uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



"Na rozdiel od SaS, my nikoho z vlády nevyhadzujeme a nevyvolávame napätie. Vnášanie osobných pocitov a animozít do riadenia krajiny je neprofesionálne a nezodpovedné," odkázalo OĽANO.



Hnutie pripomína, že premiér Eduard Heger i líder hnutia Igor Matovič opakovane SaS vyzvali na upokojenie situácie a návrat k práci. Kvalita spolupráce vlády musí byť odvodzovaná od plnenia programu, nie osobných vzťahov. Reformná vláda má podľa hnutia veľmi dobré výsledky, preto ho mrzí, že SaS ich prekrýva "zbytočným rozdúchavaním kríz, nezmyselnými ultimátami a verejnými vyhrážkami."



Minister Naď sa nechal počuť, že zvažuje odchod z politiky, podľa vlastných slov je z nej znechutený. Oznámiť to mal už aj premiérovi i lídrovi hnutia OĽANO. "Reálne hovorím, úprimne, že zvažujem, čo ďalej," povedal Naď. Nepáči sa mu, že niektorí politickí lídri uprednostňujú stranícke alebo osobné priority pred prioritami krajiny.