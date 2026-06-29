< sekcia Regióny
Za vlaky v úseku Zvolen - Horná Štubňa pôjdu autobusy
ZSSK upozorňuje cestujúcich, že v obciach Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Kremnica, Kremnické Bane a Turček nebudú náhradné autobusy zastavovať pri železničných staniciach.
Autor TASR
Zvolen 29. júna (TASR) - Pre železničnú výluku nahradí Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v najbližších dňoch vlaky medzi Zvolenom a Hornou Štubňou náhradnými autobusmi. Dopravu upravia od stredy 1. júla do piatka 30. októbra. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Spresnil, že to bude pre nepretržitú výluku na železničnej trati v úseku Hronská Dúbrava - Horná Štubňa. Cestujúci tak podľa neho počas nasledujúcich štyroch mesiacov nepôjdu medzi Zvolenom a Hornou Štubňou vlakom, ale náhradnými autobusmi. „ZSSK preto odporúča, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok, miesto odchodu autobusu a prípadnú časovú zmenu spojenia,“ objasnil.
Ako ďalej hovorca uviedol, náhradné autobusy budú premávať podľa mimoriadneho cestovného poriadku. „Tarifné body Bartošova Lehôtka a Jastrabá budú pri jazde autobusom obslúžené v opačnom poradí ako pri jazde vlakom,“ dodal.
ZSSK upozorňuje cestujúcich, že v obciach Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Kremnica, Kremnické Bane a Turček nebudú náhradné autobusy zastavovať pri železničných staniciach. Bude to na určených náhradných autobusových zastávkach. „Riešenie má zabezpečiť efektívnejšiu prevádzku náhradnej autobusovej dopravy a zároveň lepšiu dostupnosť miest nástupu pre cestujúcich,“ podotýka. Cestujúcim do a z Jastrabej a Bartošovej Lehôtky odporúča, aby si pred cestou osobitne overili poradie zastávok a čas príchodu autobusu. „Obsluha týchto miest bude pri náhradnej autobusovej doprave odlišná od bežného vlakového režimu,“ poznamenala ZSSK.
Spresnil, že to bude pre nepretržitú výluku na železničnej trati v úseku Hronská Dúbrava - Horná Štubňa. Cestujúci tak podľa neho počas nasledujúcich štyroch mesiacov nepôjdu medzi Zvolenom a Hornou Štubňou vlakom, ale náhradnými autobusmi. „ZSSK preto odporúča, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok, miesto odchodu autobusu a prípadnú časovú zmenu spojenia,“ objasnil.
Ako ďalej hovorca uviedol, náhradné autobusy budú premávať podľa mimoriadneho cestovného poriadku. „Tarifné body Bartošova Lehôtka a Jastrabá budú pri jazde autobusom obslúžené v opačnom poradí ako pri jazde vlakom,“ dodal.
ZSSK upozorňuje cestujúcich, že v obciach Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Kremnica, Kremnické Bane a Turček nebudú náhradné autobusy zastavovať pri železničných staniciach. Bude to na určených náhradných autobusových zastávkach. „Riešenie má zabezpečiť efektívnejšiu prevádzku náhradnej autobusovej dopravy a zároveň lepšiu dostupnosť miest nástupu pre cestujúcich,“ podotýka. Cestujúcim do a z Jastrabej a Bartošovej Lehôtky odporúča, aby si pred cestou osobitne overili poradie zastávok a čas príchodu autobusu. „Obsluha týchto miest bude pri náhradnej autobusovej doprave odlišná od bežného vlakového režimu,“ poznamenala ZSSK.