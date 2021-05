Za vlámanie sa do domu hrozí 37-ročnej žene väzenie

Prievidza 24. mája (TASR) - Trest odňatia slobody hrozí 37-ročnej žene z okresu Martin, ktorá sa mala vlámať do cudzieho domu v okrese Prievidza a zotrvať tam. Ženu prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil z prečinu porušovania domovej slobody. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinená mala 21. mája vojsť na čiastočne oplotený pozemok v jednej z obcí v Prievidzskom okrese, vlámať sa do domu, a tam neoprávnene zotrvať. Po príchode domov tak čakalo 64-ročnú majiteľku nemilé prekvapenie," uviedli trenčianski krajskí policajti.



Žena svojím konaním podľa nich narušila zákonom chránené súkromie a nedotknuteľnosť obydlia. "Škoda, ktorá vlámaním do domu majiteľke vznikla, zatiaľ nebola presne vyčíslená. Za tento trestný čin obvinenej hrozí v zmysle zákona trest jeden až päť rokov odňatia slobody," dodali policajti.