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Za volant si sadol NAPRIEK zákazu. Polícia obvinili 21-ročného muža

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Pri kontrole nepredložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla a policajtom uviedol, že má zadržaný vodičský preukaz.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 30. júna (TASR) - Polícia obvinila 21-ročného muža z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Dopustiť sa ho mal v pondelok (29. 6.) približne hodinu a pol po polnoci vo Vranove nad Topľou. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodiča zastavila hliadka na Dlhej ulici po tom, ako mu na vozidle nesvietilo svetlo.

Pri kontrole nepredložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla a policajtom uviedol, že má zadržaný vodičský preukaz. „Lustráciou bolo zistené, že mladý vodič má súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov s platnosťou až do júna 2027,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
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