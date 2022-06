Za volantom mali veselo: Policajti odhalili dvoch opitých vodičov

Prešov 13. júna (TASR) - Polícia odhalila počas víkendu (11. - 12. 6.) v okrese Prešov dvoch opitých vodičov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, jeden z nich nabúral, druhý jazdil zo strany na stranu.



K prvému prípadu došlo v sobotu vo večerných hodinách v obci Petrovany, kde 40-ročný Prešovčan narazil vozidlom do telekomunikačného stĺpa. "Policajná hliadka ho podrobila kontrole. Muž jazdil pod vplyvom alkoholu, čo s výsledkom nad dve promile preukázala aj vykonaná dychová skúška," uviedla Ligdayová.



Lustráciou bolo podľa jej slov taktiež zistené, že muž šoféroval v čase, keď má uložený zákaz viesť všetky druhy vozidiel do októbra 2023. "Vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia, kde mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky spáchaného v súbehu s trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia," priblížila Ligdayová.



K druhému prípadu došlo v nedeľu predpoludním na ceste medzi Prešovom a Veľkým Šarišom. "Gregorovčan vo veku 56 rokov viedol osobné auto zo strany na stranu. Z uvedeného dôvodu bol policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole. Výsledok jeho dychovej skúšky dosiahol 2,15 promile. Bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," doplnila krajská policajná hovorkyňa s tým, že mužovi bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.