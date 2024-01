Za vraždu na Štrbskom Plese vymerali mužovi z Nitry 14 rokov väzenia

Prešov 18. januára (TASR) - Na 14 rokov väzenia odsúdil Okresný súd (OS) v Prešove v stredu (17. 1.) muža z Nitry, ktorý vlani v júli na Štrbskom Plese zavraždil 40-ročného muža. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, rozsudok OS Prešov vyhlásením nadobudol právoplatnosť.



"Súd schválil dohodu o vine a treste, uzatvorenú medzi prokurátorom Krajskej prokuratúry Prešov a obvineným, a vyhlásil rozsudok, ktorým uznal obvineného za vinného z obzvlášť závažného zločinu vražda," uviedla hovorkyňa.



Súd mužovi uložil trest odňatia slobody v trvaní 14 rokov so zaradením pre výkon uloženého trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň mu uložil ochranný dohľad v trvaní troch rokov a povinnosť nahradiť škodu vo výške 1883,50 eura. "V ostatnom poškodených s uplatneným nárokom na náhradu škody súd odkázal na civilný proces," doplnila Petrufová.



K vražde 40-ročného muža z okresu Nitra došlo 19. júla 2023 na Štrbskom Plese. Prešovský policajný vyšetrovateľ následne obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v tom čase 48-ročného muža z Nitry. Ten mal po hádke sotiť muža do Štrbského plesa a následne mu zatlačiť hlavu pod vodu a držať, až kým nejavil známky života.